Стало известно имя утонувшего в пруду Сосновки. Это владелец транспортной компании, напарник по академической гребле экс-министра юстиции Коновалова
По данным «Фонтанки», полиция установила личность мужчины, тело которого было случайно обнаружено около восьми вечера 14 марта в одном из прудов парка Сосновка Выборгского района. Как уже сообщило наше издание, на берегу осталась его куртка, где нашли документы и деньги.
По предварительной информации, это 52-летний петербургский бизнесмен Михаил Климов, генеральный директор и совладелец транспортной компании ЗАО «Мидас», осуществляющей международные перевозки.
Журналист нашего издания связался с бизнес-партнерами Климова. Собеседники не понимают, что могло произойти. Один из них предположил, что такое могло случиться лишь по вине алкоголя. Однако он рассказал интересную вещь.
Теперь «Фонтанке» известно, что Михаил Климов до сегодняшнего дня активно занимался спортом. В прошлом же он кандидат в мастера спорта по Академической гребле. Спортивное звание ему присвоено в Ленинграде почти одновременно с присвоением аналогичного статуса петербуржцу Александру Коновалову, кто до недавнего времени был министром юстиции РФ. Кстати, Климов и Коновалов одного возраста, а в то время тренировались вместе на Крестовском острове, а порой и на одной лодке.
Что касается автомашины погибшего, то ее нашли недалеко, на одной из улиц возле парка. «Лексус» стоял нетронутый.