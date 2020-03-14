Стало известно имя утонувшего в пруду Сосновки. Это владелец транспортной компании, напарник по академической гребле экс-министра юстиции Коновалова

По данным «Фонтанки», полиция установила личность мужчины, тело которого было случайно обнаружено около восьми вечера 14 марта в одном из прудов парка Сосновка Выборгского района. Как уже сообщило наше издание, на берегу осталась его куртка, где нашли документы и деньги.



По предварительной информации, это 52-летний петербургский бизнесмен Михаил Климов, генеральный директор и совладелец транспортной компании ЗАО «Мидас», осуществляющей международные перевозки.

Журналист нашего издания связался с бизнес-партнерами Климова. Собеседники не понимают, что могло произойти. Один из них предположил, что такое могло случиться лишь по вине алкоголя. Однако он рассказал интересную вещь.