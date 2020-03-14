Украина отгородилась от иностранцев. Киев на две недели закрыл границы из-за коронавируса

Кабмин Украины на внеочередном заседании принял распоряжение о временном ограничении въезда в страну граждан других государств и приостановке авиасообщения на фоне ситуации с коронавирусом в мире, сообщает 14 марта РИА Новости. С 17 марта Украина ограничит пассажирское авиасообщение из-за коронавируса. Уже с 16 марта будет закрыта вся граница для иностранцев на две недели, соответствующее решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны страны в пятницу. Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток до закрытия авиасообщения.

«Кабинет министров на внеочередном заседании 14 марта принял распоряжение о временном ограничении пересечения госграницы, направленном на предотвращение распространения на территории Украины коронавируса COVID-19», — сообщается на сайте. Так, документ предусматривает временное закрытие с 01:00 мск 17 марта по 3 апреля пунктов пропуска через госграницу для международного пассажирского воздушного сообщения (за исключением ряда категорий граждан), а также временный запрет с 01:00 мск 16 марта по 3 апреля на пересечение границы для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан, среди которых представители международных организаций и миссий, работающих в стране, и людей, имеющих право на проживание на Украине). Кроме того, замминистра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко получил ряд полномочий по эпидемиологическому надзору. Кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19.