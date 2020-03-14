Министр здравоохранения Франции рассказал, какие препараты ухудшат состояние про коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом. Об этом 14 марта рассказал министр здравоохранения Франции Оливье Веран.



«Covid-19. Приём противовоспалительных препаратов - кортизона, ибупрофена и других - может стать фактором ухудшения инфекции. Если у вас жар - принимайте парацетамол», - написал министр в своём аккаунте в сети Twitter.



Тем, кто уже проходит лечение противовоспалительными препаратами или испытывает какие-либо сомнения, министр рекомендует спросить совета у лечащего врача.

