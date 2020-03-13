Словакия и Чехия закрылись для туристов. «Победа» приостанавливает туда полеты и обещает вернуть деньги

Словакия 13 марта закрыла свои границы, а Норвегия со вчерашнего дня обещает всех приезжающих сажать на двухнедельный карантин. Об этом заявили чиновники указанных стран. Реакцией стала приостановка полетов.



Как сообщает АТОР в пятницу, Словакия не только закрыла границы, но и запретила въезд всем нерезидентам, чтобы противостоять вспышке коронавируса в Европе. Там закрыты все международные аэропорты, введен временный пограничный контроль с соседними странами, за исключением Польши.



По условиям вводимых в Норвегии ограничений всех, кто прибывает в страну с 12 по 26 марта включительно, будут помещать на обязательный «коронавирусный» карантин вне зависимости от наличия или отсутствия симптомов заболевания.

