Словакия и Чехия закрылись для туристов. «Победа» приостанавливает туда полеты и обещает вернуть деньги
Словакия 13 марта закрыла свои границы, а Норвегия со вчерашнего дня обещает всех приезжающих сажать на двухнедельный карантин. Об этом заявили чиновники указанных стран. Реакцией стала приостановка полетов.
Как сообщает АТОР в пятницу, Словакия не только закрыла границы, но и запретила въезд всем нерезидентам, чтобы противостоять вспышке коронавируса в Европе. Там закрыты все международные аэропорты, введен временный пограничный контроль с соседними странами, за исключением Польши.
По условиям вводимых в Норвегии ограничений всех, кто прибывает в страну с 12 по 26 марта включительно, будут помещать на обязательный «коронавирусный» карантин вне зависимости от наличия или отсутствия симптомов заболевания.
При этом в изоляцию попадут и те иностранцы, кто въехал в Норвегию начиная с 27 февраля 2020 года. Исключения по въезду без карантина делаются только для жителей стран Северной Европы — Финляндии, Швеции, Дании.
На фоне таких новостей лоукостер «Победа» заявил о приостановке полетов в Словакию и Чехию.
«Рейсы в Братиславу отменены с 13 марта по 28 марта, в Карловы Вары — с 18 марта по 11 апреля. Клиентам, находящимся сейчас в Братиславе и Карловых Варах, предложен возврат денежных средств в полном объеме или альтернативные рейсы в Москву. Возврат денежных средств будет произведен автоматически, исключая клиентов вывозных рейсов с вылетом в обозначенные даты», — сообщает компания.