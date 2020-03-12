Президент Белоруссии Александр Лукашенко не появился на публике 12 марта, хотя на четверг было запланировано его ежегодное общение с представителями общественности, экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ в ежегодном формате «большой разговор с президентом». Год назад этот диалог продолжался 7 часов.

«Если вы намекаете на отмену названного мероприятия в связи с распространением вируса, то отвечу так: дело не только и не столько в коронавирусе. Хотя позиция президента в этом вопросе однозначна: шапкозакидательства и беспечного отношения к ситуации быть не должно, сейчас всем нужно быть очень аккуратными», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря Александра Лукашенко Наталью Эйсмонт.



Эйсмонт уточнила, что «большой разговор» перенесён на неопределённый срок в связи с наслоением важнейших политических мероприятий.

Это и обращение с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию, зарубежный визит и серия поездок по стране, ряд интервью, которые уже серьезно проработаны и обещаны вашим коллегам», — отметила пресс-секретарь в разговоре с журналистами.

Официальный сайт белорусского лидера в четверг опубликовал сообщение о том, что Лукашенко провёл совещание с министром здравоохранения, на котором президент заявил, что из-за коронавируса «для паники нет никаких оснований».

Ранее ряд белорусских СМИ сообщили, что Лукашенко якобы заболел и даже потерял сознание. Официальных комментариев о состоянии здоровья президента Белоруссии пока не поступало. Неделю назад Александра Лукашенко с официальным визитом посетила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: president.gov.by

После встречи с Лукашенко Матвиенко призвала не политизировать масштаб разногласий Минска и Москвы по вопросам поставок энергоносителей.

