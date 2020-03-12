Российские акции вновь обвалились на открытии Мосбиржи

Фондовый рынок России опять фиксирует потери. С первых минут торгов на Московской бирже котировки акций резко пошли вниз. Общие потери индекса РТС всего за 15 минут составили 5,5%.



В лидерах падения — ТГК-2, «Мечел», «Тиньков», «Дальневосточное морское пароходство». Все они провалились больше чем на 8%. «Аэрофлот» потерял 7,5%, «Россети» — 7,1%.

Крупнейшие эмитенты также заметно теряют в цене. «Газпром» — минус 4,52%, Сбербанк — 5,72%, «Лукойл» — 4,38%.

Рубль также продолжает свое крутое пике на фоне дешевеющей нефти.