В Петербурге задержали мошенников, которые пытались завладеть государственной жилплощадью. На их поимку отправили спецназ и ФСБ
Двое жителей Петербурга якобы подделали свидетельство о рождении и заявили свои права на квартиру в Петродворцовом районе. Возвращать государственное к ним прислали СОБР и ФСБ.
По данным «Фонтанки», к утру 12 марта в камере оказались двое 49-летних жителей Выборгского района — Куликов и Миничев. В их квартирах провели обыск, забрали документы и банковские карты. По версии следствия, осенью 2019 года они обманули администрацию Петродворцового района Петербурга, доказав право на наследство с помощью поддельного свидетельства о рождении. Так им отошла квартира на Суворовской улице стоимостью около 4 млн рублей.
Задерживать подозреваемых приехали оперативники ФСБ, СОБР Росгвардии и полиция, делом занимаются следователи СК.
Задержанные не первый раз вместе занимаются преступным. В 1998 году обоих пытались привлечь за самоуправство. Следствие ищет их сообщников и следы причастности к другим аналогичным эпизодам.