Известные тюнеры получили штраф в 850 тысяч долларов и «пожизненный запрет» на загрязнение природы

Еще в 2016 году на компанию подала в суд группа местных врачей, обвинив «братьев» в том, что их продукция нарушает все принятые в США нормы выбросов для дизельных двигателей, сообщает 11 марта Motor1 . Но до окончательного решения дело добралось только сейчас.

В штате Юта окружной судья Роберт Шелби присудил тюнинговой компании Diesel Brothers, занимающейся глубокой переделкой дизельных пикапов, штраф в 848 000 долларов и «пожизненно запретил» им нарушать экологические нормы. «Братья» давно известны своими экстремальными модификациями автомобилей и даже имеют собственное шоу под тем же названием на канале Discovery.

«Незаконно переделанным дизельным пикапам не место на наших дорогах, — так категорично прокомментировал приговор судьи один из истцов, доктор Брайан Моенч. — Любая компания, которая не только извлекает прибыль из таких переделок, но еще бахвалится тем, что дело их рук настолько загрязняет окружающую среду, должна понести соответствующее наказание, что в этом случае и произошло».

«Пожизненный запрет на нарушение экологических норм» означает, что в принципе компания дальше не может разрабатывать, производить и продавать свои экстремально модифицированные дизельные пикапы. Однако пока это судебное решение внешне никак не отразилось на деятельности Diesel Brothers. Ни на официальном сайте, ни в соцсетях «братья» и словом не обмолвились о судебном решении и его последствиях. Адвокат, представлявший компанию в суде, заявил, что лишь 10 процентов их продукции продавалось в штате Юта, остальное отправлялось в другие места. Так что, скорее всего, бизнес Diesel Brothers не сильно пострадает, если не считать штрафа почти в миллион долларов.