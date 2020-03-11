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11.03.2020 17:32
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Меркель предупредила о возможном заражении коронавирусом до 70% немцев

Канцлер ФРГ на специальной пресс-конференции озвучила данные экспертов, согласно которым при отсутствии вакцины 2019-nCoV может поразить большинство населения страны.

«Мы недостаточно знаем этот вирус, и нет никакой терапии или вакцины. <...> От 60 до 70 процентов людей могут быть заражены вирусом», — цитирует 11 марта Ангелу Меркель издание Bild.

По ее словам, власти «полны решимости» перестроить немецкую систему здравоохранения и победить вирус, несмотря на пессимистичный прогноз.

Сегодняшнее выступление стало ее первым заявлением о коронавирусе.

Напомним, что на данный момент в ФРГ зафиксировано 1296 случаев заражения коронавирусом. Власти самой пострадавшей от 2019-nCoV стран ЕС — Италии сегодня рассказали о возможном введении экстренных мер, чтобы остановить распространение вируса.

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Комментарии (1)

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Почему лишь от 60 до 70 процентов может быть заражено коронавирусом, Меркель объяснили те, кто речь готовил?
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