Меркель предупредила о возможном заражении коронавирусом до 70% немцев

Канцлер ФРГ на специальной пресс-конференции озвучила данные экспертов, согласно которым при отсутствии вакцины 2019-nCoV может поразить большинство населения страны.



«Мы недостаточно знаем этот вирус, и нет никакой терапии или вакцины. <...> От 60 до 70 процентов людей могут быть заражены вирусом», — цитирует 11 марта Ангелу Меркель издание Bild.

По ее словам, власти «полны решимости» перестроить немецкую систему здравоохранения и победить вирус, несмотря на пессимистичный прогноз.

Сегодняшнее выступление стало ее первым заявлением о коронавирусе.