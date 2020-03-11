Коронавирус не остановит российских туристов на пути в Таиланд. Визы отдыхающим по-прежнему не нужны

Правила въезда 11 марта разъяснили в туристическом управлении Таиланда и подтвердили в МИД. Местные власти приняли решение отменить только те визы, которые оформляют по прибытии и сроком на 15 дней. Российским путешественникам, прибывающим с туристическими целями, такие документы не нужны — отдыхать без виз они могут месяц.

Ужесточение правил въезда в Таиланд из-за коронавируса не коснётся российских туристов. Визы отдыхающим не нужны последние пятнадцать лет и в ближайшее время не понадобятся.

Соответствующее соглашение было принято в 2005 году, напоминает Ассоциация туроператоров России. В министерстве иностранных дел Таиланда сообщили, что соглашений действует, его «пока не отменяли».



В МИД уточнили, что нововведение может коснуться тех, кто прилетает на более длительный срок. Чтобы получить визу, им нужно обратиться в посольство королевства в своей стране и, вероятно, предоставить справку о состоянии здоровья, пишет ТАСС.



О том, что королевство отменяет визы по прибытии для России и ещё 17 стран, ранее со ссылкой на министра внутренних дел Анупонга Паочинду сообщил Reuters. В туристическом управлении Таиланда заявили, что СМИ изначально истолковали информацию неверно.

