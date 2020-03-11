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11.03.2020 12:55
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В Петербурге собирают вещи времён СССР для благотворительного аукциона

В Петербурге в конце марта пройдёт благотворительный аукцион «Соцсбыт», организованный Музеем советских игровых автоматов и Центром социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом». Сейчас музей ведёт сбор раритетных вещей советских времён.

Это будет уже четвёртый совместный аукцион музея и Центра «Антон тут рядом». По правилам торгов, владелец вещи имеет право оставить себе половину вырученной с продажи суммы. Но практика показывает, что все участники отказываются от своих денег в пользу благотворительности. В прошлом году по итогам аукциона Центру было передано более 50 тысяч рублей.

На данный момент идёт сбор вещей для торгов. Как говорят организаторы, благотворительный аукцион — отличный повод поискать на пыльных полках, дачах и балконах красивые и ненужные предметы, которые смогут обрести вторую жизнь. Это могут быть предметы интерьера, техника, пластинки, посуда и прочее.

Чтобы выставить лот на продажу, нужно отправить краткое описание товара и фото на адрес team@15kop.ru до 13 марта. Сам аукцион состоится 27 марта в 20:00 в Музее советских игровых автоматов.

Центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» — первый в России центр комплексной поддержки взрослых людей с аутизмом. Центр был основан в 2013 году режиссером Любовью Аркус, которая сняла одноименный фильм о жизни молодого человека с аутизмом. Сейчас Центр реализует 15 программ, среди которых: творческие мастерские, сопровождаемое проживание и трудоустройство, музыкальный проект — оркестр «Антон тут рядом», ранняя помощь в детских садах. В программах принимают участие 263 семьи взрослых, подростков и детей с аутизмом. Вся помощь оказывается безвозмездно. 307 семей находятся в листе ожидания.

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