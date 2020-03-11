В Петербурге собирают вещи времён СССР для благотворительного аукциона

В Петербурге в конце марта пройдёт благотворительный аукцион «Соцсбыт», организованный Музеем советских игровых автоматов и Центром социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом». Сейчас музей ведёт сбор раритетных вещей советских времён.



Это будет уже четвёртый совместный аукцион музея и Центра «Антон тут рядом». По правилам торгов, владелец вещи имеет право оставить себе половину вырученной с продажи суммы. Но практика показывает, что все участники отказываются от своих денег в пользу благотворительности. В прошлом году по итогам аукциона Центру было передано более 50 тысяч рублей.

