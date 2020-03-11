Петербурженку приговорили за детсадовский конфликт. Она била ножом женщину с коляской

Мировой суд вынес приговор Людмиле Балковой, устроившей поединок в дверях детского сада в Адмиралтейском районе Петербурга. Она не считает себя виновной в царапинах, синяках и 8 ножевых ранах главы родительского комитета.



О приговоре 11 марта сообщает городская прокуратура. Судья мирового участка Татьяна Никитина 6-го числа признала Балкову виновной в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (статья 115 УК).



«Подсудимая нанесла потерпевшей несколько ударов по различным частям тела, схватила за волосы, поцарапала губу, ударила коленом в область лба и нанесла не менее 8 ударов складным ножом по голове последней», — говорится в релизе.

