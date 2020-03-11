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11.03.2020 11:40
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Петербурженку приговорили за детсадовский конфликт. Она била ножом женщину с коляской

Мировой суд вынес приговор Людмиле Балковой, устроившей поединок в дверях детского сада в Адмиралтейском районе Петербурга. Она не считает себя виновной в царапинах, синяках и 8 ножевых ранах главы родительского комитета.

О приговоре 11 марта сообщает городская прокуратура. Судья мирового участка Татьяна Никитина 6-го числа признала Балкову виновной в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (статья 115 УК).

«Подсудимая нанесла потерпевшей несколько ударов по различным частям тела, схватила за волосы, поцарапала губу, ударила коленом в область лба и нанесла не менее 8 ударов складным ножом по голове последней», — говорится в релизе.

От Балковой в феврале прошлого года досталось Анастасии Михайловой — главе родительского комитета детского сада №45 на проспекте Римского-Корсакова. Мамы столкнулись в коридоре, поводом для ссоры стала открытая нараспашку входная дверь. Балковой, как установлено, не понравилось, что потерпевшая «держала приоткрытой дверь для того, чтобы проехать с коляской».

Как сообщала «Фонтанка», непонимание между мамами началось со сбора 700 рублей на новогодние подарки. Людмила сочла это поборами, выдвинула обвинение в чате в WhatsApp и была удалена из него с напутствием от Анастасии «если тебе не с кем общаться, заведи себе хомячка».

Балкова вину не признала, но судья решила иначе и на 4 месяца ограничила свободу боевитой матери. На это время она не сможет посещать массовые мероприятия, покидать квартиру в определённые часы, менять работу или место жительства, покидать территорию своего муниципалитета без предупреждения надзорных органов.

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