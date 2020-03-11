Новые детские сады и школу построят до конца 2020 года в Невском и Красногвардейском районах
До конца 2020 года «Группа ЛСР» планирует завершить строительство двух детских садов в Красногвардейском районе, а также сдать в эксплуатацию школу в Невском районе. Об этом «Фонтанке» сообщили в компании в среду, 11 февраля.
В Красногвардейском районе, рядом с жилым комплексом «Ручьи» уже построен один детский сад. Принимать воспитанников начнут в этом году — образовательное учреджение уже поставлено на баланс города под номером 23. До конца года в рамках этого жилого комплекса планируется сдать второй детский сад на 160 мест. Еще один детский сад на 190 мест в Красногвардейском районе строится в жилом комплексе «Цветной город», сдача объекта запланирована на 4 квартал 2020 года.
В Невском районе «Группа ЛСР» завершает строительство школы на 1650 учеников в жилом комплексе «Цивилизация». Сейчас в школе проходит прокладка инженерных сетей, выполняются отделочные работы, летом завершится благоустройство территории. Администрация района обещает принять первых учеников в школу №707 уже в этом году.