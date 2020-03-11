BBC: В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева стоимостью 100 млн долларов

Суд Лондона разрешил раскрыть имена владельцев двух домов и апартаментов, которые были арестованы в прошлом году как «необоснованное богатство». Ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида, сообщает BBC.



Издание сообщает, что они купили особняк с подземным бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, дом в районе Хайгейт и квартиру в Челси за 100 млн долларов. к 2020 году её рыночная стоимость стала намного выше.

