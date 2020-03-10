Минобороны России заявило, что президент Турции солгал насчет уничтожения восьми сирийских "Панцирей"
Заявление президента Турции об уничтожении восьми комплексов ПВО "Панцирь" в сирийской провинции Идлиб ложны, об этом вечером 10 марта сообщает Минобороны РФ.
"Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить 8 сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» не соответствуют действительности и являются более, чем преувеличением, - сообщает российское оборонное ведомство.
"Основные силы и средства ПВО сирийских вооруженных сил, включая ЗРПК «Панцирь», были и остаются сосредоточены, прежде всего, на прикрытии столицы Сирийской Арабской Республики – в районе города Дамаск. Подразделения сирийских вооруженных сил в районе зоны деэскалации Идлиб прикрывали всего четыре ЗРПК «Панцирь». В результате массированных атак турецких ударных БПЛА получили повреждения 2 сирийских ЗРПК «Панцирь». В настоящее время завершается их восстановление", - сообщает МО РФ..
Ранее во вторник президент Турции заявил, что в Идлибе турецкая армия уничтожила восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".