Перевозчик котов добивается возбуждения дела. Авиакомпания усомнилась в том, что звери погибли во время полёта

Компания «Аэрофлот», полиция и службы аэропорта Шереметьево проверили слова профессионального перевозчика животных Максима Чумаченко о гибели двух котов и обморожении третьего. Подтверждения они не нашли.



О результатах собственных изысканий компания сообщила 10 марта. Расследованием, уверяет перевозчик, «параллельно и независимо» занимались несколько структур, от полиции до «Шереметьево Хендлинг», якобы по вине которой животные погибли. «Аэрофлот» обратился и к зарубежным коллегам.

«Распространённая СМИ со ссылками на пассажира Максима Чумаченко информация о якобы имевшей место гибели двух животных и обморожении третьего по материалам проведенных расследований своего подтверждения не нашла. Компания «Аэрофлот» готова отстаивать позицию в суде», - отметили в комментарии РИА Новости представители авиаперевозчика.