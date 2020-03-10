Перевозчик котов добивается возбуждения дела. Авиакомпания усомнилась в том, что звери погибли во время полёта
Компания «Аэрофлот», полиция и службы аэропорта Шереметьево проверили слова профессионального перевозчика животных Максима Чумаченко о гибели двух котов и обморожении третьего. Подтверждения они не нашли.
О результатах собственных изысканий компания сообщила 10 марта. Расследованием, уверяет перевозчик, «параллельно и независимо» занимались несколько структур, от полиции до «Шереметьево Хендлинг», якобы по вине которой животные погибли. «Аэрофлот» обратился и к зарубежным коллегам.
«Распространённая СМИ со ссылками на пассажира Максима Чумаченко информация о якобы имевшей место гибели двух животных и обморожении третьего по материалам проведенных расследований своего подтверждения не нашла. Компания «Аэрофлот» готова отстаивать позицию в суде», - отметили в комментарии РИА Новости представители авиаперевозчика.
Сам же Чумаченко на новости отреагировал эмоционально, написав в Facebook «вот это оборот, я фигею». Он призвал владельцев животных сообщить о том, «что это абсолютная лож доказанная документально с моей стороны» (орфография и пунктуация сохранены, прим.ред).
Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что Чумаченко не первый раз теряет животных при перевозке, в Интернете хранится немало негативных отзывов в его адрес. В доказательство своих слов о гибели кошек с рейса «Нью-Йорк - Москва» он предоставил документ из болгарской ветеринарной клиники. Кошки якобы умерли от повреждений внутренних органов, хотя внешне обе были целы и улетели со своим сопровождающим в Софию. Чумаченко ранее публиковал фотографии разбитых переносок. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела, но перевозчик кошек утверждает, что прокуратура «отказной материал не приняла».