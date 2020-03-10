Полиция в Кировском районе рванула искать похитителей, но нашла киношников-нарушителей
Жительница Кировского района Петербурга отреагировала на сцену похищения мужчины с заклеенным ртом звонком в полицию. «Преступники» прятались за объективами камер.
Как стало известно «Фонтанке», за событиями около четырех часов дня 10 марта следила женщина, живущая на проспекте Стачек. Она видела, как двое усаживают в белую машину человека с заклеенным ртом, после чего автомобиль стремительно выехал из двора. Чуть позже пара вернулась, уже без похищенного и машины, и начала ставить камеры. Полиция Кировского района стремительно отреагировала на сообщение, информацию сразу же распространили по району, дошла она и до Федеральной службы безопасности.
Бегать за «похитителями» не пришлось, оказалось, что вся сцена срежиссирована и зафиксирована видеокамерами, молодые люди лишь снимали кино. Однако сотрудники решили проверить, если ли у съемочной группы разрешение на деятельность, которая перепугала жителей микрорайона. Никаких документов у киношников не оказалось, объясняться троим кинематографистам пришлось в 31-м отделе полиции.