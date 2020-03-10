В Петербурге для детей с ментальными нарушениями начали проводить экоуроки

Необычную программу разработали сотрудники Межрегиональной общественной организации «Природоохранный союз», пишут «Открытые НКО» . Участниками экоуроков могут стать те ребята, чей уровень подготовки примерно соответствует программе общего образования за 5 класс и выше. Занятия разделены на четыре этапа: «Человек и природа», «Растения в нашей жизни», «Животный мир как часть Природы» и «Природа — наш общий дом».

В коррекционных школах Санкт-Петербурга и Ленобласти стартовали экоуроки для детей и подростков с ментальными нарушениями. Мастер-классы и лекции проводятся в рамках экопросветительского проекта «Дети мира». Первые занятия уже состоялись в двух городских школах. Ребят учат ухаживать за растениями, разделять мусор и многому другому.

По словам авторов проекта, эти занятия помогут особенным детям не только в саморазвитии, но и в социализации. Более того, участие в уроках позволит детям сформировать полезные экологические навыки и привычки.

Первые занятия уже состоялись в двух школах Петербурга: №565 Кировского района и №18 Центрального района, а также в школе-интернате «Красные Зори». Ребятам рассказали, кто такой дендролог, любят ли растения сладкое и кто такие ботаники-шпионы. В конце каждого экоурока дети сами сажали декоративные растения в горшки и теперь будут за ними ухаживать.

Авторы проекта подчеркивают, что дети с особенными потребностями зачастую не имеют полноценной возможности участвовать в олимпиадах и конкурсах для детей из обычных школ и не ходят в кружки и секции.

«К сожалению, контакты с окружающим миром у этих ребят практически сведены к минимуму. Особенно это характерно для обучающихся из Ленинградской области. Однако наш опыт работы с городской коррекционной школой № 565 Кировского района показал, что при системном подходе на долгосрочной основе результаты у обучающихся могут быть просто потрясающими», — рассказали сотрудники «Природоохранного союза».