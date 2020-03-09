В Петербурге на территории завода взорвался и горит водород

Взрыв на водородной станции произошёл на территории завода «Светлана» в Выборгском районе Петербурга. Пожарные работают из-за укрытия.



Как стало известно «Фонтанке», вызов на сообщение о взрыве поступил вечером 9 марта, горение происходит на территории завода «Светлана» на проспекте Энгельса, дом 27. Огонь горит как факел, пожарные напрямую тушить его не могут.

Предприятие в настоящее время не функционирует, часть помещений перестраивается, другая отдана арендаторам.

Водородные станции требуются в производстве аммиака, нефтепереработке, в пищевой и косметической промышленности.