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09.03.2020 20:18
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В Петербурге на территории завода взорвался и горит водород

Взрыв на водородной станции произошёл на территории завода «Светлана» в Выборгском районе Петербурга. Пожарные работают из-за укрытия.

Как стало известно «Фонтанке», вызов на сообщение о взрыве поступил вечером 9 марта, горение происходит на территории завода «Светлана» на проспекте Энгельса, дом 27. Огонь горит как факел, пожарные напрямую тушить его не могут.

Предприятие в настоящее время не функционирует, часть помещений перестраивается, другая отдана арендаторам.

Водородные станции требуются в производстве аммиака, нефтепереработке, в пищевой и косметической промышленности.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

patrik120
Предпродажа квартир уже открыта??
krasnonosov
Непременно ждем теперь вскоре новый многоэтажный жилой комплекс на этом месте.
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