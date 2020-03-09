В Финляндии выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 9 марта yle.fi.

Министерство здравоохранения и социального развития в понедельник днём сообщило о семи новых случаях заражения коронавирусом. Трое инфицированных — в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS и по одному в Пяйят-Хяме, Пирканмаа, Канта-Хяме (Форсса) и Варсинайс-Суоми.

Позднее, согласно изданию Keskisuomalainen, Медицинский округ Кески-Суоми сообщил ещё о трёх инфицированных.

Согласно HUS, новые случаи связаны с посещением регионов с эпидемией COVID-19, а именно Италии, или контактами с больным коронавирусом. При этом сообщается, что один из заболевших на прошлой неделе вёл лекции в одном из училищ страны, и в зону риска заражения попал 31 студент.