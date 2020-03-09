Экономные россияне оказались заперты в Египте из-за закрытой коронавирусом на замок израильской границы

Отдых десятков россиян может продлиться на неопределенный срок из-за методов борьбы Израиля с коронавирусом. Они застряли в Египте с обратными билетами через Эйлат.

Об этом «Фонтанке» 9 марта рассказал один из туристов, приехавших в Табе на территории Египта через Израиль. По словам петербуржца, до пляжа он проделал длинный путь, вылетев из Риги в Эйлат, откуда на машине он с женой и ребёнком добрался на египетскую землю. Обратно собирались в пятницу, 13 марта, тем же путём, но со вчерашнего дня границу в прямом смысле закрыли на замок. Массовости проблеме, рассказал петербуржец, добавили рейсы «Победы» в Эйлат и обратно, в отеле в 500 метрах от границы вместе с ним множество застрявших российских туристов.