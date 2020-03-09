Экономные россияне оказались заперты в Египте из-за закрытой коронавирусом на замок израильской границы
Отдых десятков россиян может продлиться на неопределенный срок из-за методов борьбы Израиля с коронавирусом. Они застряли в Египте с обратными билетами через Эйлат.
Об этом «Фонтанке» 9 марта рассказал один из туристов, приехавших в Табе на территории Египта через Израиль. По словам петербуржца, до пляжа он проделал длинный путь, вылетев из Риги в Эйлат, откуда на машине он с женой и ребёнком добрался на египетскую землю. Обратно собирались в пятницу, 13 марта, тем же путём, но со вчерашнего дня границу в прямом смысле закрыли на замок. Массовости проблеме, рассказал петербуржец, добавили рейсы «Победы» в Эйлат и обратно, в отеле в 500 метрах от границы вместе с ним множество застрявших российских туристов.
«В отелях информации нет, на горячей линии пограничных служб Израиля тоже не говорят, пропустят нас для вылета или нет. Народ ходит на границу узнать, пустят или нет, но даже там не могут дать точной информации», — рассказал петербуржец и добавил, что ему уверенности в пересечении границы добавляет израильский паспорт, а вот его жену и ребёнка «с русскими паспортами, говорят, не пустят».
Отметим, авиасообщение между Россией и Египтом всё ещё не возобновилось. Границу израильские власти закрыли накануне, в надежде остановить распространение коронавируса.