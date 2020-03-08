FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +2
67.52р75.84р
08.03.2020 16:58
1
Печать

Девушка из Купчино рискнула, как Бари Алибасов. Она отравилась средством от клопов

Медики спасают здоровье жительницы Фрунзенского района Петербурга. На больничной койке 8 марта она оказалась, угостившись инсектицидом.

По информации «Фонтанки», в половине пятого утра в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили 28-летнюю пациентку, которую забрали из квартиры на Бухарестской улице. Врачи диагностировали острое пероральное отравление.

По словам девушки, она была в гостях и около трёх ночи выпила средство против клопов. Эффект оказался почти незамедлительным. В больнице петербурженка остаётся в состоянии средней тяжести.

Последствия употребления технической жидкости в июне прошлого года на себе прочувствовал Бари Алибасов. Основатель группы «На-На» хлебнул чистящее средство «Крот» и попал в реанимацию. В его окружении заявили, что продюсера подвело плохое зрение, и он перепутал бутылку очистителя то ли с йогуртом, то ли с водой. Алибасов потратил на лечение 35 тысяч рублей и через суд потребовал от производителей «Крота» и сети «Ашан» 100 млн.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Ser_N0771
Вот молодежЪ, не жили они в 90-е... два пшика на скатан, не стакан и два пшика...
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний