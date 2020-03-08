Девушка из Купчино рискнула, как Бари Алибасов. Она отравилась средством от клопов
Медики спасают здоровье жительницы Фрунзенского района Петербурга. На больничной койке 8 марта она оказалась, угостившись инсектицидом.
По информации «Фонтанки», в половине пятого утра в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе доставили 28-летнюю пациентку, которую забрали из квартиры на Бухарестской улице. Врачи диагностировали острое пероральное отравление.
По словам девушки, она была в гостях и около трёх ночи выпила средство против клопов. Эффект оказался почти незамедлительным. В больнице петербурженка остаётся в состоянии средней тяжести.
Последствия употребления технической жидкости в июне прошлого года на себе прочувствовал Бари Алибасов. Основатель группы «На-На» хлебнул чистящее средство «Крот» и попал в реанимацию. В его окружении заявили, что продюсера подвело плохое зрение, и он перепутал бутылку очистителя то ли с йогуртом, то ли с водой. Алибасов потратил на лечение 35 тысяч рублей и через суд потребовал от производителей «Крота» и сети «Ашан» 100 млн.