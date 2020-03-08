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08.03.2020 12:01
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В «Галерее» ночью дрались и громили мебель. В полиции отдыхают трое

Излишне эмоциональные посетители испортили окончание рабочей смены в торгово-развлекательном комплексе в центре Петербурга. Избиение друг друга и порчу мебели уложили в три административных протокола и уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке» 8 марта, силовая поддержка персоналу «Галереи» потребовалась незадолго до закрытия. Около половины одиннадцатого в полицию обратились с просьбой угомонить разбушевавшихся посетителей.

Неспокойно было в ресторанном комплексе на 4 этаже ТРЦ. Общего языка с другими отдыхающими не нашли южане. Компромисс искали на кулаках, больше всего, судя по всему, досталось мебели.

Остывать в отдел уехали двое 20-летних гостей из Дагестана и 18-летний петербуржец. Все трое получили административные протоколы о мелком хулиганстве, для уголовного нарушения общественного порядка оснований тоже хватило.

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Комментарии (6)

kran_5e4d90f982a4f
пойдут дальше громить ...
lenten
Дагестанцы точно гости? То есть они свалят обратно? Или они уже обосновались здесь?
krasnonosov
Кто их запускает в Россию?
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