В «Галерее» ночью дрались и громили мебель. В полиции отдыхают трое

Излишне эмоциональные посетители испортили окончание рабочей смены в торгово-развлекательном комплексе в центре Петербурга. Избиение друг друга и порчу мебели уложили в три административных протокола и уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке» 8 марта, силовая поддержка персоналу «Галереи» потребовалась незадолго до закрытия. Около половины одиннадцатого в полицию обратились с просьбой угомонить разбушевавшихся посетителей.

Неспокойно было в ресторанном комплексе на 4 этаже ТРЦ. Общего языка с другими отдыхающими не нашли южане. Компромисс искали на кулаках, больше всего, судя по всему, досталось мебели.