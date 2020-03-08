В «Галерее» ночью дрались и громили мебель. В полиции отдыхают трое
Излишне эмоциональные посетители испортили окончание рабочей смены в торгово-развлекательном комплексе в центре Петербурга. Избиение друг друга и порчу мебели уложили в три административных протокола и уголовное дело.
Как стало известно «Фонтанке» 8 марта, силовая поддержка персоналу «Галереи» потребовалась незадолго до закрытия. Около половины одиннадцатого в полицию обратились с просьбой угомонить разбушевавшихся посетителей.
Неспокойно было в ресторанном комплексе на 4 этаже ТРЦ. Общего языка с другими отдыхающими не нашли южане. Компромисс искали на кулаках, больше всего, судя по всему, досталось мебели.
Остывать в отдел уехали двое 20-летних гостей из Дагестана и 18-летний петербуржец. Все трое получили административные протоколы о мелком хулиганстве, для уголовного нарушения общественного порядка оснований тоже хватило.