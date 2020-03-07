Рабочего госпитализировали после удара током в Стрельне. Искры рассмотрели из соседних домов

Недостаточно бережное обращение с коммуникациями отправило в больницу рабочего в Петродворцовом районе Петербурга. Ковш его экскаватора зацепил электрический кабель.

О происшествии «Фонтанке» сообщила жительница Стрельны. По её словам, около десяти утра 7 марта её дом на Красносельском шоссе будто тряхнуло, в квартире погас свет, зато искры было видно на улице — как раз там, где ведутся дорожные работы.

«На месте были реанимация и пожарные», — рассказывает она.

В ГУ МЧС по Петербургу подтвердили, что при проведении земляных работ экскаватор «Южных электрических сетей» повредил кабель под напряжением в 10 кВт. По данным ведомства, током ударило двух рабочих, с термическими ожогами от разряда их увезли в больницу.