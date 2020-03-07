Рабочего госпитализировали после удара током в Стрельне. Искры рассмотрели из соседних домов
Недостаточно бережное обращение с коммуникациями отправило в больницу рабочего в Петродворцовом районе Петербурга. Ковш его экскаватора зацепил электрический кабель.
О происшествии «Фонтанке» сообщила жительница Стрельны. По её словам, около десяти утра 7 марта её дом на Красносельском шоссе будто тряхнуло, в квартире погас свет, зато искры было видно на улице — как раз там, где ведутся дорожные работы.
«На месте были реанимация и пожарные», — рассказывает она.
В ГУ МЧС по Петербургу подтвердили, что при проведении земляных работ экскаватор «Южных электрических сетей» повредил кабель под напряжением в 10 кВт. По данным ведомства, током ударило двух рабочих, с термическими ожогами от разряда их увезли в больницу.
В «Ленэнерго» уточняют, что травмы получил только электромонтёр: несчастный случай произошёл с сотрудником Петродворцового РЭС филиала компании «Южные электрические сети».
«Специалист имел необходимую группу электробезопасности, допуск к работам. После происшествия он находился в сознании и был передан бригаде скорой помощи. Дополнительные обстоятельства происшествия выясняются созданной в компании комиссией», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что на электроснабжении потребителей случившееся не отразилось.