FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
67.52р75.84р
06.03.2020 21:18
0
Печать

Одинокий пешеход стал причиной 10-километровой пробки на скоростной трассе в Великобритании

Целый час простояла в глухой пробке одна из самых оживленных трасс Соединенного Королевства из-за того, что неизвестный гражданин решил прогуляться прямо по проезжей части. За это время скопился «хвост» длиной в 10 километров.

Первые звонки от водителей, заметивших одинокого путника, поступили в дорожные службы в 7:50 утра. Движение было остановлено в 8 часов 14 минут, то есть в разгар утреннего «часа пик», сообщает местная Birmingham Mail.

На место были вызваны полиция и дорожные службы, но к их прибытию пешеход успел куда-то скрыться. Полиции понадобился целый час, чтобы найти человека, из-за которого пришлось остановить поток в тысячи машин.

В 9:14 движение было открыто, но еще некоторое время потребовалось, чтобы рассосалась многокилометровая пробка. В результате несколько сотен человек опоздали на работу. Полиция так и не сообщила ни личности пешехода, ни причин, побудивших его выйти на скоростную трассу.

Фото с камер государственной дорожной службы Великобритании Highways England
Фото с камер государственной дорожной службы Великобритании Highways England

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний