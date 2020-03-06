Целый час простояла в глухой пробке одна из самых оживленных трасс Соединенного Королевства из-за того, что неизвестный гражданин решил прогуляться прямо по проезжей части. За это время скопился «хвост» длиной в 10 километров.



Первые звонки от водителей, заметивших одинокого путника, поступили в дорожные службы в 7:50 утра. Движение было остановлено в 8 часов 14 минут, то есть в разгар утреннего «часа пик», сообщает местная Birmingham Mail.

На место были вызваны полиция и дорожные службы, но к их прибытию пешеход успел куда-то скрыться. Полиции понадобился целый час, чтобы найти человека, из-за которого пришлось остановить поток в тысячи машин.