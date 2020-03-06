Одинокий пешеход стал причиной 10-километровой пробки на скоростной трассе в Великобритании
Целый час простояла в глухой пробке одна из самых оживленных трасс Соединенного Королевства из-за того, что неизвестный гражданин решил прогуляться прямо по проезжей части. За это время скопился «хвост» длиной в 10 километров.
Первые звонки от водителей, заметивших одинокого путника, поступили в дорожные службы в 7:50 утра. Движение было остановлено в 8 часов 14 минут, то есть в разгар утреннего «часа пик», сообщает местная Birmingham Mail.
На место были вызваны полиция и дорожные службы, но к их прибытию пешеход успел куда-то скрыться. Полиции понадобился целый час, чтобы найти человека, из-за которого пришлось остановить поток в тысячи машин.
В 9:14 движение было открыто, но еще некоторое время потребовалось, чтобы рассосалась многокилометровая пробка. В результате несколько сотен человек опоздали на работу. Полиция так и не сообщила ни личности пешехода, ни причин, побудивших его выйти на скоростную трассу.