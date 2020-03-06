Полиция Петербурга ищет сумку Prada, похищенную из BMW директора ночного клуба

Барсеточники вытащили из машины директора петербургского ночного клуба сумку Prada с недешёвым содержимым.



Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, накануне днём в полицию Петроградского района обратилась 42-летняя женщина, работающая коммерческим директором сети ночных клубов «РетроДискотека». Она заявила, что в период с часу дня до половины третьего кто-то разбил правое переднее стекло её BMW X6, припаркованного на Южной дороге.

Воры унесли с собой сумку Prada, в которой лежали iPhone, наушники AirPods, наличные, а также паспорт и документы на машину. Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.