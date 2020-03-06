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06.03.2020 11:40
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Полиция Петербурга ищет сумку Prada, похищенную из BMW директора ночного клуба

Барсеточники вытащили из машины директора петербургского ночного клуба сумку Prada с недешёвым содержимым.

Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, накануне днём в полицию Петроградского района обратилась 42-летняя женщина, работающая коммерческим директором сети ночных клубов «РетроДискотека». Она заявила, что в период с часу дня до половины третьего кто-то разбил правое переднее стекло её BMW X6, припаркованного на Южной дороге.

Воры унесли с собой сумку Prada, в которой лежали iPhone, наушники AirPods, наличные, а также паспорт и документы на машину. Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели видео с камер наблюдения и установили, что около двух часов дня к BMW подъехали синяя Mazda и чёрный Ford. Из второго автомобиля вышли три человека, которые около пяти минут что-то делали рядом с машиной заявительницы, после чего уехали. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

© Фонтанка.Ру

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