Конституционный суд защитил землевладельцев от соседства с памятниками. Им должны возмещать убытки

Близость к свидетельствам старины и попадание в охранную зону объектов культурного наследия - не повод лишаться компенсации за упавшую в цене землю. Собственникам должны возмещать убытки, даже если действия властей были правомерными.



Как следует из постановления Конституционного суда, 5 марта опубликованного на официальном сайте, поводом присмотреться к Земельному кодексу РФ стала жалоба Ирины Бутримовой, участок которой подешевел с 5,8 млн до 1 рубля.



Землю в Новгородской области с кадастровой оценкой почти в шесть миллионов женщина приобрела в 2009 году. Через семь лет власти вспомнили про руины Варлаамо-Хутынского и следы Лисицкого монастырей. Первые относятся к XVI веку, вторые могут быть ещё более древними. Правительство своим постановлением утвердило границы зоны охраны и градостроительный регламент.

