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05.03.2020 20:25
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Конституционный суд защитил землевладельцев от соседства с памятниками. Им должны возмещать убытки

Близость к свидетельствам старины и попадание в охранную зону объектов культурного наследия - не повод лишаться компенсации за упавшую в цене землю. Собственникам должны возмещать убытки, даже если действия властей были правомерными.

Как следует из постановления Конституционного суда, 5 марта опубликованного на официальном сайте, поводом присмотреться к Земельному кодексу РФ стала жалоба Ирины Бутримовой, участок которой подешевел с 5,8 млн до 1 рубля.

Землю в Новгородской области с кадастровой оценкой почти в шесть миллионов женщина приобрела в 2009 году. Через семь лет власти вспомнили про руины Варлаамо-Хутынского и следы Лисицкого монастырей. Первые относятся к XVI веку, вторые могут быть ещё более древними. Правительство своим постановлением утвердило границы зоны охраны и градостроительный регламент.

В результате в этих зонах запретили раздел земли, капитальное строительство, реконструкцию уже построенного с увеличением габаритов, установку гаражей и новые деревья, если они не соответствуют историческому ландшафту или мешают любоваться памятником. Кроме того, собственники потеряли самостоятельность в выборе архитектурных решений, строительных материалов и даже цвете забора.

Участок Бутримовой из категории «для индивидуального жилищного строительства» попал в «территорию общего пользования», земля обесценилась. Женщин попыталась взыскать убытки с Минфина, но суды отказались удовлетворить её требования. В постановлениях объяснялось: истица не доказала, что понесла убытки из-за незаконных действий властей.

Бутримова попыталась оспорить положения статьи 57 Земельного кодекса, которые регламентируют возмещение убытков при ухудшении качества земель, и нашла понимание в Конституционном суде.

Изучив жалобу, судьи КС пришли к выводу, что правовому регулированию не хватает однозначности, что подтверждает неоднородная судебная практика. Этого достаточно, чтобы признать положения неконституционными.

Судьи отметили, что основанием к возмещению убытков могут быть как правомерные, так и противоправные действия властей. Законодателю надлежит соответствующим образом изменить законодательство. Дело Бутримовой должно быть пересмотрено.

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