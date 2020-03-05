Конституционный суд защитил землевладельцев от соседства с памятниками. Им должны возмещать убытки
Близость к свидетельствам старины и попадание в охранную зону объектов культурного наследия - не повод лишаться компенсации за упавшую в цене землю. Собственникам должны возмещать убытки, даже если действия властей были правомерными.
Как следует из постановления Конституционного суда, 5 марта опубликованного на официальном сайте, поводом присмотреться к Земельному кодексу РФ стала жалоба Ирины Бутримовой, участок которой подешевел с 5,8 млн до 1 рубля.
Землю в Новгородской области с кадастровой оценкой почти в шесть миллионов женщина приобрела в 2009 году. Через семь лет власти вспомнили про руины Варлаамо-Хутынского и следы Лисицкого монастырей. Первые относятся к XVI веку, вторые могут быть ещё более древними. Правительство своим постановлением утвердило границы зоны охраны и градостроительный регламент.
В результате в этих зонах запретили раздел земли, капитальное строительство, реконструкцию уже построенного с увеличением габаритов, установку гаражей и новые деревья, если они не соответствуют историческому ландшафту или мешают любоваться памятником. Кроме того, собственники потеряли самостоятельность в выборе архитектурных решений, строительных материалов и даже цвете забора.
Участок Бутримовой из категории «для индивидуального жилищного строительства» попал в «территорию общего пользования», земля обесценилась. Женщин попыталась взыскать убытки с Минфина, но суды отказались удовлетворить её требования. В постановлениях объяснялось: истица не доказала, что понесла убытки из-за незаконных действий властей.
Бутримова попыталась оспорить положения статьи 57 Земельного кодекса, которые регламентируют возмещение убытков при ухудшении качества земель, и нашла понимание в Конституционном суде.
Изучив жалобу, судьи КС пришли к выводу, что правовому регулированию не хватает однозначности, что подтверждает неоднородная судебная практика. Этого достаточно, чтобы признать положения неконституционными.
Судьи отметили, что основанием к возмещению убытков могут быть как правомерные, так и противоправные действия властей. Законодателю надлежит соответствующим образом изменить законодательство. Дело Бутримовой должно быть пересмотрено.