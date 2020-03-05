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05.03.2020 19:54
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Греться водкой этой зимой в России стали меньше

На треть снизилось количество смертей от алкоголя в январе 2020 года. В Центре разработки национальной алкогольной политики, исследования которого 5 марта приводит «Интерфакс», связывают это с теплой зимой.

За первый месяц 2020 года от случайного отравления алкоголем умерли 619 человек. Это на 37,3% меньше, чем в январе прошлого года. Теплая зима, считают эксперты, снизила алкогольную нагрузку на здоровье населения.

Кроме того, от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями (когда нельзя точно утверждать, что они умерли от воздействия алкоголя) скончались 153 человека, что на 46,1% меньше, чем годом ранее.

По данным Центра, в ряде регионов, например Белгородской, Мурманской областях, Ненецком округе, Карачаево-Черкесии, Чувашии, Чечне и Чукотке, в январе вообще не зафиксировано ни одной смерти, связанной с алкоголем.

В Москве от отравлений спиртным в январе умерли 9 человек (в два раза меньше, чем в январе 2019 года), а в Санкт-Петербурге — 4 человека.

Гидрометцентр уже объявил, что зима 2019–2020 годов на территории России стала самой теплой за всю историю инструментальных наблюдений.

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Комментарии (1)

260551481
Центр разработки национальной алкогольной политики ?!, что только не придумают дармоеды-чиновники...
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