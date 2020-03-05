Греться водкой этой зимой в России стали меньше

На треть снизилось количество смертей от алкоголя в январе 2020 года. В Центре разработки национальной алкогольной политики, исследования которого 5 марта приводит «Интерфакс», связывают это с теплой зимой.



За первый месяц 2020 года от случайного отравления алкоголем умерли 619 человек. Это на 37,3% меньше, чем в январе прошлого года. Теплая зима, считают эксперты, снизила алкогольную нагрузку на здоровье населения.



Кроме того, от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями (когда нельзя точно утверждать, что они умерли от воздействия алкоголя) скончались 153 человека, что на 46,1% меньше, чем годом ранее.

