Жилищный комитет не обнаружил новых жильцов в доме на Ремесленной, 5

Рабочая группа не обнаружила посторонних лиц в ранее освободившихся квартирах в доме на Ремесленной, 5. Двери пустых квартир опечатаны, сообщает 5 марта жилищный комитет Санкт-Петербурга.



В 2018 году в метре от дома 5 по Ремесленной улице был построен мост Бетанкура, соединяющий остров Декабристов и Петровский остров. Исходно жителей обещали расселить в течение мая 2018 года, однако процесс затянулся. На данный момент расселено 30 семей, 22 семьи продолжают проживать в аварийном здании.



На прошлой неделе жители дома обнаружили появление новых жильцов. По словам активиста дома, семьи с детьми въехали в почти расселенные квартиры 2 и 7. Одна из семей последнюю неделю проводила ремонт. Заезжавшие утверждали, что получили ключи от жилконторы в рамках расселения аварийного дома на улице Блохина. После того, как на ситуацию обратили внимание СМИ, 4 марта была проведена проверка. Жители дома подтверждают, что на момент проверки новые жильцы исчезли.

