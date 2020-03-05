FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
66.19р73.68р
05.03.2020 18:55
0
Печать

Жилищный комитет не обнаружил новых жильцов в доме на Ремесленной, 5

Рабочая группа не обнаружила посторонних лиц в ранее освободившихся квартирах в доме на Ремесленной, 5. Двери пустых квартир опечатаны, сообщает 5 марта жилищный комитет Санкт-Петербурга.

В 2018 году в метре от дома 5 по Ремесленной улице был построен мост Бетанкура, соединяющий остров Декабристов и Петровский остров. Исходно жителей обещали расселить в течение мая 2018 года, однако процесс затянулся. На данный момент расселено 30 семей, 22 семьи продолжают проживать в аварийном здании.

На прошлой неделе жители дома обнаружили появление новых жильцов. По словам активиста дома, семьи с детьми въехали в почти расселенные квартиры 2 и 7. Одна из семей последнюю неделю проводила ремонт. Заезжавшие утверждали, что получили ключи от жилконторы в рамках расселения аварийного дома на улице Блохина. После того, как на ситуацию обратили внимание СМИ, 4 марта была проведена проверка. Жители дома подтверждают, что на момент проверки новые жильцы исчезли.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний