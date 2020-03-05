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05.03.2020 16:26
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Минёры сажают четвертый за день самолет. В Кремле не верят в их безнаказанность

Анонимы не оставляют попыток нарушить авиасообщение внутри России ложными обещаниями взрыва. Четвёртая за день угроза досталась рейсу, выполнившему перелёт с Дальнего Востока в Сибирь.

Как сообщает «Интерфакс» 5 марта, тревожное письмо касалось самолёта А-320 Владивосток — Новосибирск авиакомпании S7. Судя по онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, лайнер уже прибыл в пункт назначения.

Ранее посадить пытались столичные рейсы в Омск и Сыктывкар. Проверять пришлось также самолёт «России», летевший из Петербурга в Симферополь. Как уточнили «Фонтанке» в авиакомпании, ничего взрывоопасного на борту не нашли.

Накануне «минировать» лайнеры в полёте пообещали авторы спам-рассылки, которая четвёртый месяц терзает суды, школы, детские сады и другие учреждения. Шантажисты требуют 120 биткоинов, якобы украденных Константином Малофеевым. Письма разлетаются по Петербургу, Москве и не только.

После того как анонимы переключились на самолёты, пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заверил, что спецслужбы ищут злоумышленника.

«Работа эта публичной быть не может. Будем надеяться, что рано или поздно его поймают и накажут, и накажут по закону», — заявил представитель главы государства.

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Комментарии (2)

Pilat
Ну может наконец задействуют ГРУ, нужно же бойцам тренироваться ликвидировать на вражеской территории.
dedmoroz_5e4d8827384c2
"Работа эта публичной быть не может". Вот, верю на 100% Пескову! Только пусть дождь в Питере выключит!
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