Минёры сажают четвертый за день самолет. В Кремле не верят в их безнаказанность

Ранее посадить пытались столичные рейсы в Омск и Сыктывкар. Проверять пришлось также самолёт «России», летевший из Петербурга в Симферополь. Как уточнили «Фонтанке» в авиакомпании, ничего взрывоопасного на борту не нашли.

Как сообщает «Интерфакс» 5 марта, тревожное письмо касалось самолёта А-320 Владивосток — Новосибирск авиакомпании S7. Судя по онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, лайнер уже прибыл в пункт назначения.

Анонимы не оставляют попыток нарушить авиасообщение внутри России ложными обещаниями взрыва. Четвёртая за день угроза досталась рейсу, выполнившему перелёт с Дальнего Востока в Сибирь.

Накануне «минировать» лайнеры в полёте пообещали авторы спам-рассылки, которая четвёртый месяц терзает суды, школы, детские сады и другие учреждения. Шантажисты требуют 120 биткоинов, якобы украденных Константином Малофеевым. Письма разлетаются по Петербургу, Москве и не только.



После того как анонимы переключились на самолёты, пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заверил, что спецслужбы ищут злоумышленника.



«Работа эта публичной быть не может. Будем надеяться, что рано или поздно его поймают и накажут, и накажут по закону», — заявил представитель главы государства.

