Петербуржец заманил бывшую на дачу с помощью кровати. Он застрелил её приятеля, дама спаслась бегством

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 5 марта, накануне днём 36-летняя петербурженка вместе с партнёром по бизнесу приехала на дачу в СНТ «Поляны» Выборгского района. Ей предстояла встреча с бывшим, который ещё не смирился с разводом, поэтому в подмогу она взяла коллегу. Отвергнутый супруг уже неоднократно докучал звонками, и на этот раз дама не смогла отказать. Поводом для встречи стала погрузка кровати.

Горожанка приехала на участок первой, позвонила бывшему, который сразу поинтересовался, одна ли она там находится. Женщина соврала. Экс-муж, добравшись до дачи, уверенно зашёл в дом, заломил руку своей возлюбленной и попытался надеть наручники. Она вырвалась, выбежала на улицу. Преследователь настиг её и начал бить прикладом пистолета по голове. В этот момент подоспел коллега, он отогнал агрессора в сторону. Затем раздалось четыре выстрела, и защитник упал на землю.



Разъярённый муж погнал жену на второй этаж, где приковал её наручниками к батарее, затем выдвинул требование: она помогает ему погрузить тело в багажник, а он за это сохраняет ей жизнь. Женщина отказалась, тогда бывший супруг все сделал сам, а её усадил на переднее пассажирское сиденье. «Мерседес» выдвинулся в сторону выезда из СНТ. Вдалеке показались мигалки скорой. Водитель занервничал и начал разворачивать автомобиль. Во время манёвра его заложница успела открыть дверь и выбраться. Она побежала в сторону скорой, а её бывший супруг поспешил уехать в другом направлении. Медики вызвали на место полицию. Пострадавшую с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Стрелка ищет полиция.

