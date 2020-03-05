Зараженных коронавирусом в Индонезии власти отправят на необитаемый остров

Зараженных коронавирусом граждан Индонезии власти отправят на необитаемый остров Галанг. В стране выявили два первых случая заболевания, под наблюдением находятся еще более 30 человек.

Людей разместят в зданиях, которые в 1979-1996 годах использовались в качестве лагеря для беженцев из Вьетнама, пишет 5 марта Jakarta Post со ссылкой на главнокомандующего вооруженных сил Хади Тьяджанто. В настоящий момент там оборудуют госпиталь с изолированными боксами, обеспечивают электроснабжение и воду.

Вспышку вируса выявили в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По данным китайских медиков на 4 марта, количество зараженных коронавирусом в стране достигло 80 270 человек, скончались 3012, излечились более 52 тысяч. По последним данным ВОЗ, число зараженных за пределами Китая превысило 12,5 тысячи в 76 странах, скончались 214 человек.