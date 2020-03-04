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04.03.2020 18:54
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Миллиардер Майкл Блумберг снимает кандидатуру с выборов президента США. «Победа над Трампом начинается с объединения»

Экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг объявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента США в пользу другого представителя Демократической партии — Джо Байдена. Об этом 4 марта сообщает CNN.

«Я всегда верил, что победа над Трампом начинается с объединения вокруг кандидата, который лучше всего справится с этой задачей. После вчерашнего голосования очевидно, что этот кандидат — мой друг и великий американец Джо Байден», — заявил Блумберг.

Накануне в США прошел «супервторник» — демократы провели свои праймериз одновременно в 14 штатах. В десяти из них победил Джо Байден. Блумберг же в большинствое штатов не смог стать даже третьим.

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