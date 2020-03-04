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04.03.2020 14:25
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WhatsApp призвал своих пользователей «гуглить», прежде чем пересылать коронавирусные сообщения

Мессенджер WhatsApp ввел ограничения на пересылку сообщений в чаты и метит те, что уже пересылались, соответствующим словом. Администраторы сервиса рекомендуют искать информацию в официальных источниках.

Об этом 4 марта пишет ТАСС со ссылкой на представителя WhatsApp. По его словам, в недавнем прошлом приложение обновило некоторые функции. Так, мессенджер ограничил возможность пересылать сообщение до пяти чатов одновременно и ввел пометки «переслано» и «многократно переслано» в сообщениях.

«Мы призываем всех пользователей проверять онлайн факты до того, как они делятся пересланными им сообщениями с другими людьми, а также обращаться напрямую к проверенным и официальным ресурсам за важной информацией», — добавили разработчики.

В начале марта специализирующаяся на киберпреступлениях компания Group-IB сообщала о почти 10 тысячах постов, репостов, публикаций в Интернете одного и того же сообщения. Как узнала «Фонтанка», в нем женский голос сообщает о том, как «власти скрывают, что в столице уже 20 тысяч заразившихся, потому что на носу голосование по поправкам в Конституцию».

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