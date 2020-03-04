Апраксин двор не меняет хозяев. Суд признал недействительным предписание ФАС о возвращении комплекса КИО
АО «Апраксин двор» не должно возвращать комитету имущественных отношений (КИО) находящиеся в его управлении здания одноименного рынка в центре Петербурга. Такое решение принял Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, отменив решение предыдущей инстанции и предписание управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).
«Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 03 декабря 2019 года отменить. Признать недействительными решение и предписание управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 27.06.2019», — говорится в тексте полного решения, опубликованном 2 марта.
Как ранее сообщала «Фонтанка», АО «Апраксин двор» (на 100% принадлежит Санкт-Петербургу) еще в 2016 году без проведения торгов получило 136 объектов, расположенных на территории «Апраксина двора с Мариинским рынком (бывшим Щукиным двором)».
По мнению УФАС, организация и комитет нарушили условия предоставления госпреференции. Так, в целях передачи указывались «сохранение, использование, популяризация и госохрана объектов культурного наследия». Но по факту КИО передал в доверительное управление только 82 объекта, а мероприятия по сохранению были начаты только в отношении 11 зданий. Культуру и искусство в «Апраксином дворе» развить не удалось, более того, АО планировало передать свои обязанности третьим лицам — инвесторами хотели стать несколько компаний-арендаторов.
В июне ведомство выдало предписание о возвращении объектов КИО. Смольный обжаловал решение в суде, но арбитраж оставил его в силе. Но апелляционная инстанция, еще раз заслушав доводы сторон, поменяла позицию. В частности, суд признал, что КИО имел право передать по госпреференции не все объекты, а часть.
А возможность передачи отдельных объектов недвижимости частным инвесторам «не ограничивает конкуренцию и не свидетельствует о незаконном отчуждении имущества, которое остается полностью подконтрольным государству в лице комитета», — отмечается в решении.
Условия предоставления в доверительное управление тоже не были нарушены, постановил суд. «Достижение целей «сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия» не может пониматься буквально, не говоря уже о том, чтобы требовать одновременной реализации таких целей», — говорится в документе.
Апраксин двор насчитывает 57 корпусов общей площадью 170 тыс. кв. м. В собственности Петербурга находятся примерно две трети недвижимости (107 тыс. кв. м). Крупнейшим частным владельцем является Концерн «Питер», которому принадлежат 43 тыс. кв. м торговой площади. Еще около 20 тыс. кв. м находятся в руках других предпринимателей, в том числе ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик».
В 2018 году Смольный сообщил, что концерн «Питер» готов взять на себя реконструкцию Апраксина двора и вложить в проект 5,1 млрд рублей. Но передача зданий инвестору затянулась: предоставить объект культурного наследия целевым способом не разрешает закон, а в торгах инвестор участвовать не готов.