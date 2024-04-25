В Петербурге появится первая государственная IT-школа

Школа с уклоном в современное техническое образование на 1100 учеников откроется 1 сентября 2025 года в Приморском районе, рядом с кварталами Ariosto! и Modum. Об этом 25 апреля рассказали на совместной пресс-конференции застройщика этих кварталов и создателя школы Группы компаний «Арсенал», университета ИТМО и правительства Санкт-Петербурга.
Основная задача IT-школы — познакомить детей с профессиями будущего и обучить технологическим специальностям на начальном, базовом и углубленном уровнях. С таким образованием детям будет проще определиться с выбором профессии.
Здесь их ждет сквозное преподавание информационных технологий, цифровой подход к обучению и формирование «мягких» навыков. Ученики смогут получить первый опыт погружения в IT-среду. Помимо основной программы образование будет направлено на олимпиадную подготовку, реальную проектную и исследовательскую работу, а также на формирование навыков программирования и работы с цифровыми инструментами и нейросетями.
«Это уникальный на сегодняшний день опыт участия застройщика в создании школы, при котором он не ограничивается строительством стен и отделкой помещений, но заинтересован и деятельно участвует в совершенствовании образовательного пространства и методическом обеспечении образовательного процесса. Я убеждён, что такая практика будет успешной и распространится на другие районы города — также с привлечением университетов-лидеров, таких как ИТМО», — отметил заместитель председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга Павел Розов.
Концепцию и программу подготовки учителей для нового образовательного учреждения разработал Университет ИТМО. В основе — передача опыта от экспертов университета в организации исследовательской работы со школьниками, подготовке к олимпиадам, обучении информатики с учетом стремительно меняющихся технологий и требований в этой области.
Учителя смогут прокачать свои soft skills и внедрить современные методики в учебный процесс.
«С учетом того, как интенсивно развиваются технологии и бизнес, миссия современной школы меняется: нужно дать ученикам не просто знания, но и понимание, как эффективно их применить. Но эта концепция работает только в случае, когда преподаватели формируют среду изнутри. Чем больше учебный процесс приближен к реальным и актуальным задачам, тем больше шансов не только раскрыть потенциал ученика, но и дать ему возможность уже на школьном этапе осознанно выбрать будущую профессию и быть востребованным», — прокомментировал ректор ИТМО Владимир Васильев.
Первые выпускники программы станут учителями новой IT-школы в Санкт-Петербурге.
Иллюстрации предоставлены пресс-службой Группы компаний «Арсенал»
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