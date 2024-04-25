В Петербурге появится первая государственная IT-школа

Школа с уклоном в современное техническое образование на 1100 учеников откроется 1 сентября 2025 года в Приморском районе, рядом с кварталами Ariosto! и Modum. Об этом 25 апреля рассказали на совместной пресс-конференции застройщика этих кварталов и создателя школы Группы компаний «Арсенал», университета ИТМО и правительства Санкт-Петербурга.



Основная задача IT-школы — познакомить детей с профессиями будущего и обучить технологическим специальностям на начальном, базовом и углубленном уровнях. С таким образованием детям будет проще определиться с выбором профессии.



Здесь их ждет сквозное преподавание информационных технологий, цифровой подход к обучению и формирование «мягких» навыков. Ученики смогут получить первый опыт погружения в IT-среду. Помимо основной программы образование будет направлено на олимпиадную подготовку, реальную проектную и исследовательскую работу, а также на формирование навыков программирования и работы с цифровыми инструментами и нейросетями.

«Это уникальный на сегодняшний день опыт участия застройщика в создании школы, при котором он не ограничивается строительством стен и отделкой помещений, но заинтересован и деятельно участвует в совершенствовании образовательного пространства и методическом обеспечении образовательного процесса. Я убеждён, что такая практика будет успешной и распространится на другие районы города — также с привлечением университетов-лидеров, таких как ИТМО», — отметил заместитель председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга Павел Розов.

