Пожар у въезда на трассу М-11 в Пушкинском районе: грузовик превратился в факел

Днем 28 апреля загорелся грузовик с логотипом торговой сети «Магнит» около въезда на платную трассу М-11 . Это случилось у пункта оплаты рядом с жилым районом Славянка, на въезде со стороны Софийской улицы.

По предварительным данным «Фонтанки», пострадавших нет. Пробки на месте происшествия не наблюдается.

UPD: Пресс-служба петербургского МЧС сообщила, что сигнал о возгорании поступил после 11 утра, к 12:15 пожар был потушен. Источник горения находился в кабине грузового авто. К ликвидации огня привлекли две единицы техники и 10 сотрудников МЧС. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, грузовик загорелся, когда был припаркован. Возможной причиной называют проблемы с электрикой.