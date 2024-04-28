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    Сильный пожар в Сестрорецке: есть эвакуированные и пострадавшие

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    Серьезный пожар тушили поздним утром 28 апреля в Курортном районе Петербурга.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, в 11:11 поступил вызов в Сестрорецк, на Приморское шоссе, 350. Там начался пожар в двухкомнатной квартире на третьем этаже жилого дома. Огонь полностью охватил 15-метровую комнату. Три пожарных расчёта (12 человек личного состава МЧС) локализовали возгорание в 11:28.

    Из опасной зоны были эвакуированы три человека. Пострадали двое — мужчина и женщина. Их доставили в лечебное учреждение.

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