Сильный пожар в Сестрорецке: есть эвакуированные и пострадавшие

Серьезный пожар тушили поздним утром 28 апреля в Курортном районе Петербурга.
Как сообщает городское
Из опасной зоны были эвакуированы три человека. Пострадали двое — мужчина и женщина. Их доставили в лечебное учреждение.
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Серьезный пожар тушили поздним утром 28 апреля в Курортном районе Петербурга.
Как сообщает городское
Из опасной зоны были эвакуированы три человека. Пострадали двое — мужчина и женщина. Их доставили в лечебное учреждение.
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