Сильный пожар в Сестрорецке: есть эвакуированные и пострадавшие

Серьезный пожар тушили поздним утром 28 апреля в Курортном районе Петербурга.



Как сообщает городское ГУ МЧС , в 11:11 поступил вызов в Сестрорецк, на Приморское шоссе, 350 . Там начался пожар в двухкомнатной квартире на третьем этаже жилого дома. Огонь полностью охватил 15-метровую комнату. Три пожарных расчёта (12 человек личного состава МЧС) локализовали возгорание в 11:28.



Из опасной зоны были эвакуированы три человека. Пострадали двое — мужчина и женщина. Их доставили в лечебное учреждение.

