Атмосферный фронт пройдёт над Петербургом, возможны грозы

В Петербурге теплеет, но сегодня возможны осадки. Завтра погода улучшится.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 апреля в городе облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем местами. Ветер юго-западный, западный от слабого до умеренного. Воздух днем прогреется до 14–16 градусов, на прибрежье Финского залива местами до 11.
Сегодня наш регион будет пересекать атмосферный фронт. Во второй половине дня местами возможны локальные грозы. Атмосферное давление растет, барометры покажут 771 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Завтра, 29 апреля, осадков не ожидается, и станет совсем тепло — 18–20 градусов. А 30 апреля снова немного похолодает — до 13–15 градусов, зато ночь будет очень тёплой — плюс 11–13.