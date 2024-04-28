    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    3 м/с, ю-з

    769мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.78eur98.03

    Атмосферный фронт пройдёт над Петербургом, возможны грозы

    6334
    обсудить
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербурге теплеет, но сегодня возможны осадки. Завтра погода улучшится.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 апреля в городе облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем местами. Ветер юго-западный, западный от слабого до умеренного. Воздух днем прогреется до 14–16 градусов, на прибрежье Финского залива местами до 11.

    Сегодня наш регион будет пересекать атмосферный фронт. Во второй половине дня местами возможны локальные грозы. Атмосферное давление растет, барометры покажут 771 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    Завтра, 29 апреля, осадков не ожидается, и станет совсем тепло — 18–20 градусов. А 30 апреля снова немного похолодает — до 13–15 градусов, зато ночь будет очень тёплой — плюс 11–13.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погоды
    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close