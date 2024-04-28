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    Сотни машин выстроились у Крымского моста перед майскими выходными

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    В очередях к Крымскому мосту утром 28 апреля скопилось почти 700 автомобилей. К 11 часам дня в сторону полуострова продолжала стоять очередь из 490 машин, в противоположном направлении — 79. Об этом сообщает телеграм-канал моста.

    В 9 утра ожидание в очереди составило около одного часа. На 11 утра — уже два часа. Сервис «Яндекс.Пробки» показывает пробку длиной 8 километров у Крымского моста со стороны Тамани. 27 апреля сообщений об очередях у Крымского моста не было.

    «Фонтанка» писала, что спрос среди петербуржцев на поездки в Крым вырос накануне майских праздников вдвое. Самое популярное направление — Краснодарский край.

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    Крымский мостПробки
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