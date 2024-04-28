В Петербурге обследовали склады и стройки, чтобы вручить трудовым мигрантам повестки в военкомат

Очередной рейд по выявлению трудовых мигрантов и вручению им повесток в военкомат провели сотрудники военного следственного отдела
У всех рабочих из-за рубежа были проверены документы. Тем, кто недавно получил российское гражданство и еще не встал на воинский учет, вручили повестки в военкомат. От рабочих требуют, чтобы они оформили необходимые документы и были готовы идти отстаивать интересы России с оружием в руках.
«В течение двух недель после получения паспорта РФ новому гражданину необходимо встать на воинский учёт. Рейды напоминают о важности соблюдения норм и правил, поддерживают порядок и общественную безопасность», — отмечают в ведомстве.
По итогам одного рейда вручили повестки пяти рабочим.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как в Петербурге вручают повестки одновременно с паспортом гражданина России. При этом законодательство многих стран Азии запрещает наемничество, то есть военную службу в интересах другого государства.
По результатам рейдов, проведенных в Петербурге сразу после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», были разом просто выдворены из России 400 трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья. Фиксируется и естественный отток иностранных рабочих. Сейчас в первую очередь это касается уроженцев Таджикистана. МИД страны рекомендовал своим гражданам не приезжать Россию.