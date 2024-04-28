В Петербурге обследовали склады и стройки, чтобы вручить трудовым мигрантам повестки в военкомат

Очередной рейд по выявлению трудовых мигрантов и вручению им повесток в военкомат провели сотрудники военного следственного отдела СК РФ по Санкт-Петербургскому гарнизону. По данным «Фонтанки», были обследованы склады и стройки Петербурга.



У всех рабочих из-за рубежа были проверены документы. Тем, кто недавно получил российское гражданство и еще не встал на воинский учет, вручили повестки в военкомат. От рабочих требуют, чтобы они оформили необходимые документы и были готовы идти отстаивать интересы России с оружием в руках.

