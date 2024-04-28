Уровень воды в реке Ишиме в районе Абатского превысил 12 метров. Вода подошла к федеральной трассе

Уровень воды в реке Ишиме в районе села Абатское Тюменской области поднялся выше отметки в 12 метров. Ветер формирует волну, которая создает повышенную нагрузку на насыпи и дамбу. Федеральная трасса окружена водой. Об этом 28 апреля сообщил губернатор региона Александр Моор.



«Ишим прибывал быстрее, чем прогнозировали гидрологи. Река Тобол пока растекается по пойме, и мы не видим резкого повышения уровня воды», — отмечает Моор.