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    Уровень воды в реке Ишиме в районе Абатского превысил 12 метров. Вода подошла к федеральной трассе

    1969
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    Уровень воды в реке Ишиме в районе села Абатское Тюменской области поднялся выше отметки в 12 метров. Ветер формирует волну, которая создает повышенную нагрузку на насыпи и дамбу. Федеральная трасса окружена водой. Об этом 28 апреля сообщил губернатор региона Александр Моор.

    «Ишим прибывал быстрее, чем прогнозировали гидрологи. Река Тобол пока растекается по пойме, и мы не видим резкого повышения уровня воды», — отмечает Моор.

    За три дня уровень воды в районе Абатского прибыл на 30 сантиметров, продолжается подъем и в районе других населенных пунктов: в первую очередь это касается села Викулово (плюс 74 сантиметра за сутки) и города Ишим (плюс 13 сантиметров за сутки).

    По словам Моора, продолжается укрепление федеральной трассы Р-402 (Тюмень — Ишим — Омск) в зоне подтопления, из-за этого движение по ней может быть затруднено. От жителей, чьи дома повреждены паводком, принято 132 заявления на выплаты.

    Режим ЧС по паводку в Тюменской области объявлен еще 8 апреля. Губернатор призвал жителей срочно эвакуироваться из Ишимского и Казанского районов 16 апреля. Больше 1,5 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома. Жители некоторых населенных пунктов пытались сами возводить дополнительные дамбы, но их пришлось разобрать.

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