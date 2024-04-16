«Ситуация очень серьезная». Губернатор Тюменской области объявил срочную эвакуацию населения двух районов

Власти объявили срочную эвакуацию населения Казанского и Ишимского районов Тюменской области, а также города Ишима из-за ситуации с паводками. Об этом 16 апреля в видеообращении заявил губернатор региона Александр Моор.
По словам губернатора, в регионе заранее готовились к весенним паводкам. Но пришедший накануне прогноз Росгидромета показал, что уровень воды в реке Ишим будет существенно выше, чем ожидалось, поэтому растет вероятность прорыва дамб.
Губернатор Тюменской области после уточнения прогноза объявил срочную эвакуацию населения.
«Собирайте ценные вещи и немедленно выезжайте в безопасное место к родственникам или в ПВР. Ситуация очень серьезная», — сказал Александр Моор.
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков объявил срочную эвакуацию населения из-за паводка, который движется к Кургану и несет с собой «колоссальный объем воды». Шумков отметил, что на город идут не только воды Тобола, но и более 1 млрд 300 млн кубометров сброшенной воды из Казахстана. Данные Федерального агентства водного хозяйства показывают, что это в два раза превышает объем сбросов 1994 года. МЧС сообщало, что сейчас в 33 субъектах России подтопленными остаются больше 15 800 жилых и дачных домов.