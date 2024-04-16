«Ситуация очень серьезная». Губернатор Тюменской области объявил срочную эвакуацию населения двух районов

Власти объявили срочную эвакуацию населения Казанского и Ишимского районов Тюменской области, а также города Ишима из-за ситуации с паводками. Об этом 16 апреля в видеообращении заявил губернатор региона Александр Моор.



По словам губернатора, в регионе заранее готовились к весенним паводкам. Но пришедший накануне прогноз Росгидромета показал, что уровень воды в реке Ишим будет существенно выше, чем ожидалось, поэтому растет вероятность прорыва дамб.



Губернатор Тюменской области после уточнения прогноза объявил срочную эвакуацию населения.

