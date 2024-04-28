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    На Невском громко. Байкеры в Петербурге открывают сезон

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    Колонны мотоциклистов 28 апреля выехали на центральные улицы Петербурга. Солнечная погода — идеальная для открытия мотосезона.

    читатель «Фонтанки» Андрей

    Организация «Мотосолидарность» сегодня проводит праздник по случаю открытия сезона в мотоцентре на Рощинской улице. В программе — прохваты, конкурсы, выступления.

    «Мотосолидарность» напоминает, что по статистике тяжелые ДТП с мотоциклистами чаще происходят в начале сезона. В это время мешают большое количество песка и соли на дороге, низкое и слепящее солнце, температура асфальтового покрытия, не обеспечивающая надежное сцепление. Кроме того, автомобилисты за зиму отвыкают от мотоциклов на дороге, и самим мотоциклистам надо восстанавливать навыки вождения.

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    МотоциклистыМотосезонОткрытие мотосезона
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