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    Массовое ДТП парализовало трассу М-11. Пострадавших семеро

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    Многокилометровая пробка образовалась на платной трассе М-11 «Нева» в Ленинградской области из-за массовой аварии. По данным МЧС, пострадали семь человек.

    видео с сайта vk.com, сообщество ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, и читатель «Фонтанки»

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Магистраль двух столиц», около 09:55 на 592-м километре трассы в направлении Москвы столкнулись шесть легковых автомобилей: Kia Ceed, Hyundai Tucson, Mitsubushu PajeroSport, Hyundai Santa FE, SsangYong Action, Mercedes Benz GLS400D. По словам очевидцев, «догонялки» случились в левом ряду. По данным Аварийно-спасательной службы ЛО, в ДТП пострадали семь человек.

    «От медицинской помощи пострадавшие отказались. Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно провели отключение АКБ автомобилей», — говорится в сообщении.

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    Читатели «Фонтанки» рассказывают, что часть машин уже увезли эвакуаторы. По данным «Яндекс.Карт», пробка выросла почти до 9 километров.

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пояснили: «Сообщение о ДТП поступило в полицию Тосненского района Ленобласти в 10:07. Столкнулись пять автомобилей. Пострадавших нет».

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