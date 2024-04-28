Массовое ДТП парализовало трассу М-11. Пострадавших семеро

Многокилометровая пробка образовалась на платной трассе
видео с сайта vk.com, сообщество ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, и читатель «Фонтанки»
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Магистраль двух столиц», около 09:55 на
«От медицинской помощи пострадавшие отказались. Спасатели поисково-спасательного отряда города Тосно провели отключение АКБ автомобилей», — говорится в сообщении.
Читатели «Фонтанки» рассказывают, что часть машин уже увезли эвакуаторы. По данным «
В пресс-службе