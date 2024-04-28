«Били надгробными плитами». На кладбище под Петербургом конкуренты выясняли отношения с битой, камнями и травматикой

На двух мужчин напали пятеро на кладбище в Выборгском районе Ленобласти. В побоище орудовали битой и камнями. Потерпевшие считают, что причиной агрессии могла быть конкуренция.



О драке на Рощинском кладбище пишет 47news 28 апреля. Накануне у ворот на Цвелодубовском шоссе пятеро напали на 31-летнего исполнительного директора похоронной фирмы и 4 2-летнего уроженца Дагестана. После серии ударов и выстрелов из травматического пистолета компания скрылась на внедорожнике «Инфинити».



Один из пострадавших Михаил рассказал, что приехал на кладбище в этот день по работе. Он распространял рекламные листовки с предложением установки памятников. Когда Михаил вышел с коллегой на парковку, на них набросились неизвестные. По словам мужчины, агрессии предшествовали выкрики о том, что их «приехали гасить».

