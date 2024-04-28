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    «Били надгробными плитами». На кладбище под Петербургом конкуренты выясняли отношения с битой, камнями и травматикой

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    На двух мужчин напали пятеро на кладбище в Выборгском районе Ленобласти. В побоище орудовали битой и камнями. Потерпевшие считают, что причиной агрессии могла быть конкуренция.

    О драке на Рощинском кладбище пишет 47news 28 апреля. Накануне у ворот на Цвелодубовском шоссе пятеро напали на 31-летнего исполнительного директора похоронной фирмы и 42-летнего уроженца Дагестана. После серии ударов и выстрелов из травматического пистолета компания скрылась на внедорожнике «Инфинити».

    Один из пострадавших Михаил рассказал, что приехал на кладбище в этот день по работе. Он распространял рекламные листовки с предложением установки памятников. Когда Михаил вышел с коллегой на парковку, на них набросились неизвестные. По словам мужчины, агрессии предшествовали выкрики о том, что их «приехали гасить».

    «Махали битами, моего товарища били надгробными плитами — он крепкий, спортивным инвентарем его свалить не получалось», — рассказал 47news Михаил, добавив, что причиной произошедшего могла быть конкуренция. За клиентуру на погосте спорят три юрлица: двое индивидуальных предпринимателей и частная фирма. Сам Михаил работает в своей фирме десять дней. Врачи оказали ему первую помощь и отпустили лечиться амбулаторно. У коллеги зафиксированы травмы потяжелее.

    По данным 47news, в этот же день на улице Южный Вал в Выборге был задержан 33-летний мужчина. У него изъяты бита, пара камней, а на одежде обнаружили кровь.

    «В полицию поступило заявление от одного из пострадавших, который сообщил, что один из нападавших, стрелявший из травмата, похитил у него 117 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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