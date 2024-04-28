«Били надгробными плитами». На кладбище под Петербургом конкуренты выясняли отношения с битой, камнями и травматикой

На двух мужчин напали пятеро на кладбище в Выборгском районе Ленобласти. В побоище орудовали битой и камнями. Потерпевшие считают, что причиной агрессии могла быть конкуренция.
О драке на Рощинском кладбище пишет 47news 28 апреля. Накануне у ворот на Цвелодубовском шоссе пятеро напали на
Один из пострадавших Михаил рассказал, что приехал на кладбище в этот день по работе. Он распространял рекламные листовки с предложением установки памятников. Когда Михаил вышел с коллегой на парковку, на них набросились неизвестные. По словам мужчины, агрессии предшествовали выкрики о том, что их «приехали гасить».
«Махали битами, моего товарища били надгробными плитами — он крепкий, спортивным инвентарем его свалить не получалось», — рассказал 47news Михаил, добавив, что причиной произошедшего могла быть конкуренция. За клиентуру на погосте спорят три юрлица: двое индивидуальных предпринимателей и частная фирма. Сам Михаил работает в своей фирме десять дней. Врачи оказали ему первую помощь и отпустили лечиться амбулаторно. У коллеги зафиксированы травмы потяжелее.
По данным 47news, в этот же день на улице Южный Вал в Выборге был задержан
«В полицию поступило заявление от одного из пострадавших, который сообщил, что один из нападавших, стрелявший из травмата, похитил у него 117 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по