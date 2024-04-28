В преддверии Дня Победы в Петербурге подкрашивают ростральные колонны

В Петербурге 28 апреля подкрашивают ростральные колонны в преддверии майских праздников, заметил корреспондент «Фонтанки». Цветовая гамма культурного наследия соблюдена идеально.
«Мы немного подкрашиваем колонны, освежаем цвет. Можно сказать, что это связано с подготовкой ко Дню Победы, хотя мы делаем это время от времени, по мере необходимости. Мы получили разрешение от комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе компании «Петербурггаз», которая отвечает за обслуживание колонн. Кроме покраски, никаких других работ не ведется.
Ростральные колонны входят в ансамбль стрелки Васильевского острова, которая имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Их построили в
Проект колонн разработал архитектор Жан-Франсуа Тома-де-Томон. По замыслу, они должны своим видом демонстрировать величие российского морского флота. Фигуры корабельных таранов с металлическим наконечником (ростры) отсылают к древнеримскому обычаю.