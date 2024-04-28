С помощью свидетельств о рождении несуществующих детей украли больше миллиарда бюджетных средств

В Ингушетии сотрудники ФСБ и МВД раскрыли преступную схему хищения государственных средств под видом поддержки семей с детьми. С помощью фальшивых свидетельств о рождении несуществующих детей злоумышленники оформляли льготную ипотеку на третьих лиц и другие подложные договоры, уверено следствие. Трое подозреваемых задержаны. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

По данным ФСБ и МВД, организованная преступная группа во главе с сотрудниками «Регионального оператора ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия» похитили с помощью мошеннической схемы больше миллиарда рублей. В ОПГ, по информации следствия, входят сотрудники Роскадастра, другие жители Ингушетии и неустановленные лица. Возбуждены семь уголовных дел по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), они объединены в одно производство. Проведены 15 обысков по местам жительства и работы предполагаемых членов ОПГ.

Задержаны три фигуранта уголовных дел, среди них директор «Регионального оператора ипотечного жилищного кредитования» — его считают организатором ОПГ. Двух задержанных отправили в СИЗО, одну женщину — под домашний арест, поскольку у нее на попечении семь несовершеннолетних детей.

