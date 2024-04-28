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    С помощью свидетельств о рождении несуществующих детей украли больше миллиарда бюджетных средств

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    6 комментариев

    В Ингушетии сотрудники ФСБ и МВД раскрыли преступную схему хищения государственных средств под видом поддержки семей с детьми. С помощью фальшивых свидетельств о рождении несуществующих детей злоумышленники оформляли льготную ипотеку на третьих лиц и другие подложные договоры, уверено следствие. Трое подозреваемых задержаны. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

    видео из телеграм-канала ГУ МВД России по СКФО

    По данным ФСБ и МВД, организованная преступная группа во главе с сотрудниками «Регионального оператора ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия» похитили с помощью мошеннической схемы больше миллиарда рублей. В ОПГ, по информации следствия, входят сотрудники Роскадастра, другие жители Ингушетии и неустановленные лица. Возбуждены семь уголовных дел по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), они объединены в одно производство. Проведены 15 обысков по местам жительства и работы предполагаемых членов ОПГ.

    Задержаны три фигуранта уголовных дел, среди них директор «Регионального оператора ипотечного жилищного кредитования» — его считают организатором ОПГ. Двух задержанных отправили в СИЗО, одну женщину — под домашний арест, поскольку у нее на попечении семь несовершеннолетних детей.

    По данным МВД, участники ОПГ как минимум три года (с 2019-го по 2022-й) изготавливали подложные свидетельства о рождении детей, якобы появившихся на свет за пределами России. Кроме этого, они добывали копии свидетельств о рождении чужих детей, в том числе документы о рождении третьего и последующих детей. С помощью них они заключали подложные договоры купли-продажи объектов недвижимости и договоры займа между ипотечным регоператором и покупателями.

    «Деятельность ОПГ была тщательно законспирирована и долго велась под видом законной», — сказано в сообщении МВД.

    По данным Росстата, Республика Ингушетия — один из лидеров по рождаемости в России. По количеству новорожденных на 1 марта 2024 регион занимает третье место в стране с показателем 15,8 на 1000 жителей. На втором месте Тыва (16,4) и Чеченская Республика (22,2). Москва в этом рейтинге занимает 26 место, Петербург — 38. Средний показатель по количеству новорожденных в стране — 8,4.

    По количеству детей на один заключенный брак Ингушетия тоже демонстрирует экстраординарные показатели — по статистике — 9,2. Ее обходит в этом только Чечня с рекордными 14,5. В Москве в среднем рождается двое детей в одном браке, а в Петербурге — один. Среднестатистический показатель по стране — 2,3.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что в Петербурге по примеру Москвы решили вручать подарки семьям с новорожденными, чтобы поощрять появление большего числа детей. Пока что рождаемость в городе продолжает снижаться.

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    Комментарии 6

    Александр Петровский28 Апр 2024 в 16:55
    Может, видя уже знакомое лицо, на второй сотне младенцев у специалиста-ипотечника, наверно, возникли всякие сомнения) Или в доле. Доверенности делали у своего прикормленного нотариуса, который несомненно видел чудеса деторождения, уверен государственные регистраторы в местном росреестре через "пк ис егрн" тоже видели одних и тех же людей с сотнями детей, может эти пакеты делало только начальство без младших сотрудников. Возможно брали квартиры не у застройщиков, а льготные через местячковые горжилобмены, тоже свои человечки должны находиться. Для банка еще серьезный комплект документ на каждого такого родителя кто-то составлял. В общем, там атас сколько народа должно присесть) Единственное, что не понятно, квартиры то приобретены с маткапиталом+банк, а как её продать то потом с таким обремением и зафиксировать прибыль? сдавать в аренду неофициально несколько сотен квартир... ну хз... это сколько народу опять же надо всё администрировать....
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