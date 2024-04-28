С помощью свидетельств о рождении несуществующих детей украли больше миллиарда бюджетных средств

В Ингушетии сотрудники ФСБ и МВД раскрыли преступную схему хищения государственных средств под видом поддержки семей с детьми. С помощью фальшивых свидетельств о рождении несуществующих детей злоумышленники оформляли льготную ипотеку на третьих лиц и другие подложные договоры, уверено следствие. Трое подозреваемых задержаны. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба
видео из телеграм-канала
По данным ФСБ и МВД, организованная преступная группа во главе с сотрудниками «Регионального оператора ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия» похитили с помощью мошеннической схемы больше миллиарда рублей. В ОПГ, по информации следствия, входят сотрудники Роскадастра, другие жители Ингушетии и неустановленные лица. Возбуждены семь уголовных дел по
Задержаны три фигуранта уголовных дел, среди них директор «Регионального оператора ипотечного жилищного кредитования» — его считают организатором ОПГ. Двух задержанных отправили в СИЗО, одну женщину — под домашний арест, поскольку у нее на попечении семь несовершеннолетних детей.
По данным МВД, участники ОПГ как минимум три года (с
«Деятельность ОПГ была тщательно законспирирована и долго велась под видом законной», — сказано в сообщении МВД.
По данным Росстата, Республика Ингушетия — один из лидеров по рождаемости в России. По количеству новорожденных на 1 марта 2024 регион занимает третье место в стране с показателем 15,8 на 1000 жителей. На втором месте Тыва (16,4) и Чеченская Республика (22,2). Москва в этом рейтинге занимает 26 место, Петербург — 38. Средний показатель по количеству новорожденных в стране — 8,4.
По количеству детей на один заключенный брак Ингушетия тоже демонстрирует экстраординарные показатели — по статистике — 9,2. Ее обходит в этом только Чечня с рекордными 14,5. В Москве в среднем рождается двое детей в одном браке, а в Петербурге — один. Среднестатистический показатель по стране — 2,3.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что в Петербурге по примеру Москвы решили вручать подарки семьям с новорожденными, чтобы поощрять появление большего числа детей. Пока что рождаемость в городе продолжает снижаться.