В Кронштадте мужчина с обрезком трубы отомстил бывшей начальнице. Камеры он не стеснялся

Яростный мужчина выплеснул негатив на припаркованный автомобиль своей бывшей начальницы в Кронштадте. Выступление с обрезком трубы попало на видео, за него придется ответить в суде.
ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
О задержании 34-летнего иностранца сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 28 апреля. Накануне 19-летний очевидец снял на камеру агрессивного мужчину на Кронштадтском шоссе. Агрессор обрезком трубы выбил стекла у припаркованного «Фольксвагена Гольфа».
Позже полицейские установили, что поврежден автомобиль 57-летней женщины, бывшей начальницы задержанного.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).