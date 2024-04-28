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    В Кронштадте мужчина с обрезком трубы отомстил бывшей начальнице. Камеры он не стеснялся

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    Яростный мужчина выплеснул негатив на припаркованный автомобиль своей бывшей начальницы в Кронштадте. Выступление с обрезком трубы попало на видео, за него придется ответить в суде.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

    О задержании 34-летнего иностранца сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 28 апреля. Накануне 19-летний очевидец снял на камеру агрессивного мужчину на Кронштадтском шоссе. Агрессор обрезком трубы выбил стекла у припаркованного «Фольксвагена Гольфа».

    Позже полицейские установили, что поврежден автомобиль 57-летней женщины, бывшей начальницы задержанного.

    Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

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