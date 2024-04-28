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    Арестованному партнеру Андрея Маленького добавлен эпизод. В конце 90-х пулю пустили в голову директору крупнейшей текстильной фабрики

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    Ещё одну предполагаемую жертву бригады Андрея Маленького (Андрея Волова) выявили сотрудники полиции. Убийство было совершено в конце 90-х, дело оставалось нераскрытым более 25 лет.

    Как стало известно «Фонтанке» 28 апреля, новые обвинения предъявлены арестованному Александру Яковенко. Он был одним из подчиненных Волова. По версии следствия, Яковенко причастен к убийству, совершенному в 1998 году на улице Дмитрова. Как писал «Коммерсантъ», тогда у подъезда своего дома был убит заместитель коммерческого директора холдинга «Фабрика «Рабочий» 27-летний Виктор Сафонькин. В него стреляли один раз — в голову. Предприятие, которым управлял Сафонькин, считалось одним из крупнейших производителей текстиля в регионе, но на тот момент испытывало финансовые трудности.

    По данным 47news, заказчиком убийства следствие видит 54-летнего Яковенко. Он был известен под прозвищем Яксон и считался руководителем подразделения ликвидаторов в банде Андрея Волова Маленького. Исполнял заказ киллер Виктор Есвил (застрелен в ноябре 2002-го при задержании). В голову убитого вошел патрон калибра 7,62. Яковенко изолирован в «Крестах» с другими обвиняемыми.

    Андрея Волого известного как Андрей Маленький суд арестовал 21 февраля этого года. О пути Волова от комсомольского вожака до рубки пальцев в стиле самураев читайте на 47news. Еще пятерых из его окружения суд отправил под стражу 8 марта этого года.

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