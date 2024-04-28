Арестованному партнеру Андрея Маленького добавлен эпизод. В конце 90-х пулю пустили в голову директору крупнейшей текстильной фабрики

Ещё одну предполагаемую жертву бригады Андрея Маленького (Андрея Волова) выявили сотрудники полиции. Убийство было совершено в конце 90-х, дело оставалось нераскрытым более 25 лет.
Как стало известно «Фонтанке» 28 апреля, новые обвинения предъявлены арестованному Александру Яковенко. Он был одним из подчиненных Волова. По версии следствия, Яковенко причастен к убийству, совершенному в 1998 году на улице Дмитрова. Как писал «Коммерсантъ», тогда у подъезда своего дома был убит заместитель коммерческого директора холдинга «Фабрика «Рабочий»
По данным 47news, заказчиком убийства следствие видит